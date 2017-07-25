В США самолёт не смог вылететь из-за скандала между пилотом и стюардессой

Ссора между членами экипажа растянулась на два часа, в результате рейс из Нью-Йорка в Портленд надолго задержали.

Инцидент произошёл накануне на борту самолёта авиакомпании Delta Airlines в аэропорту Ла Гуардия в Нью-Йорке. Подробности рассказало издание Daily News.

Clash between Delta Airlines pilot and flight attendant delays flight at LaGuardia Airport https://t.co/JzGRKdN6WO pic.twitter.com/p5rtlKTDtN — New York Daily News (@NYDailyNews) 25 июля 2017 г.

По словам очевидцев, конфликт между 54-летним пилотом и 26-летней стюардессой возник перед взлётом после того, как мужчина обозвал девушку "куском говна". В результате оба члена экипажа были сняты с рейса.

— Пилот вёл себя бесцеремонно и непрофессионально, — цитирует издание одного из очевидцев.

В авиакомпании Delta инцидент пока никак не прокомментировали.