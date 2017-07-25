Во Львове вор-неудачник застрял в вентиляционной шахте, убегая с места кражи

Мужчина, вместе с подельником пытался украсть электроинструменты, кабели и проволоку.

Во Львове вор застрял в вентиляционном окне подвала, пытаясь убежать с места преступления, сообщает портал "Страна.ua" со ссылкой на пресс-службу полиции города. Мужчина пытался украсть кабели и строительные электроинструменты.

По данным полиции, около часа ночи жители услышали хлопки в подвальном помещении здания, после чего позвонили в дежурную часть. Когда инспекторы приехали на место, то обнаружили человека, который пытался покинуть подвал через вентиляционное окно, однако застрял в нём.

В подвале полицеские обнаружили ещё одного вора, который приготовил также сумки с проволокой и цветным металлом. Оказалось, что задержанные ранее уже привлекались к уголовной ответственности.