Трамп требует, чтобы в США начали расследование о саботаже Украиной его кампании

По словам американского президента, Киев поддерживал исключительно кандидатуру Хиллари Клинтон.

Президент США Дональд Трамп обвинил Украину в саботаже его избирательной кампании. Он требует, чтобы в Штатах началось расследование действий Киева по поводу поддержки Хиллари Клинтон при выборах президента Америки.

— Попытки Украины саботировать кампанию Трампа "потихоньку работали на улучшение позиций Клинтон", и где же расследование, генеральный прокурор? — пишет Трамп в своём "твиттере".

Американский лидер добавил, что генеральный прокурор США Джефф Сешнс занял слабую позицию относительно "преступлений, совершённых Хиллари Клинтон".