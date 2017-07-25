Трамп требует, чтобы в США начали расследование о саботаже Украиной его кампании

Президент США Дональд Трамп обвинил Украину в саботаже его избирательной кампании. Он требует, чтобы в Штатах началось расследование действий Киева по поводу поддержки Хиллари Клинтон при выборах президента Америки.
— Попытки Украины саботировать кампанию Трампа "потихоньку работали на улучшение позиций Клинтон", и где же расследование, генеральный прокурор? — пишет Трамп в своём "твиттере".
Американский лидер добавил, что генеральный прокурор США Джефф Сешнс занял слабую позицию относительно "преступлений, совершённых Хиллари Клинтон".
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