Украинские националисты намерены блокировать российский бизнес в стране

Депутат Верховной рады от партии "Свобода" Андрей Ильенко заявил о том, что украинские националистические партии в сентябре намерены начать масштабную акцию по блокированию российского бизнеса, продвигая эти инициативы в парламенте и мешая поставкам товаров из России. По его мнению, работа российских компаний в стране недопустима.
По словам внефракционного депутата Олега Петренко, в акции примут участие и партия "Национальный корпус", и организация "Правый сектор"*.
Напомним, в мае президент Украины Пётр Порошенко запретил в стране российские соцсети "Одноклассники" и "ВКонтакте", а также сервисы "Яндекс" и Mail.ru, после чего ряд офисов в стране были закрыты.
* Организация запрещена в России Верховным судом РФ
- Популярные
- По времени