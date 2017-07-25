Украинские националисты намерены блокировать российский бизнес в стране

По словам депутатов Рады, акция, цель которой помешать поставкам российских товаров, стартует в сентябре.

Депутат Верховной рады от партии "Свобода" Андрей Ильенко заявил о том, что украинские националистические партии в сентябре намерены начать масштабную акцию по блокированию российского бизнеса, продвигая эти инициативы в парламенте и мешая поставкам товаров из России. По его мнению, работа российских компаний в стране недопустима.

По словам внефракционного депутата Олега Петренко, в акции примут участие и партия "Национальный корпус", и организация "Правый сектор"*.

Напомним, в мае президент Украины Пётр Порошенко запретил в стране российские соцсети "Одноклассники" и "ВКонтакте", а также сервисы "Яндекс" и Mail.ru, после чего ряд офисов в стране были закрыты.

* Организация запрещена в России Верховным судом РФ