ФСБ: СБУ и разведка Украины создали пункты для вербовки крымчан

Виктор Палагин не удивлён, что Киев активизировался во время летнего сезона. По его мнению, Украина не заинтересована в том, чтобы в Крыму состоялся курортный сезон.

Сотрудники СБУ и Главного разведуправления Минобороны Украины пытаются завербовать крымчан на границе с Незалежной. Об этом сообщил глава регионального управления ФСБ Виктор Палагин.

— Крымчане вынуждены проходить через вербовочные пункты. Более и менее руководитель, даже маленького звена, подлежит вербовке, — пояснил журналистам Палагин.

Руководитель Управления Федеральной службы безопасности по Республике Крым и городу Севастополю подытожил, что особый интерес для Киева представляют именно должностные лица. Причём он не удивлён, что Украина пытается вербовать крымчан в разгар летнего сезона. По словам Палагина, Незалежная просто не заинтересована, чтобы на полуострове состоялся курортный сезон.