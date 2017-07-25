Совет Федерации одобрил закон, который отменяет бесплатный провоз багажа

Мера касается невозвратных билетов. Согласно документу, сохраняется бесплатный провоз багажа.

В Совете Федерации одобрили закон, который даёт право авиакомпаниям исключать норму о бесплатном провозе багажа в случае невозвратного авиабилета. Отныне пассажиры должны будут оплачивать не только стоимость билета, но и сдаваемый ими багаж.

При этом отмечается, что возвратный авиабилет при расторжении договора перевозки должен содержать норму бесплатного провоза багажа и оплата будет обязательная только в случае превышения нормы.

Согласно документу, сохраняется бесплатный провоз ручной клади. Отмечается, что авиаперевозчик должен проинформировать пассажира самолёта об условиях провоза багажа и ручной клади до покупки билета.

Закон должен вступить спустя 60 дней после дня его официального опубликования.

Ранее Лайф писал о том, что данный закон был одобрен в Госдуме.