Совет Федерации одобрил закон, который отменяет бесплатный провоз багажа

В Совете Федерации одобрили закон, который даёт право авиакомпаниям исключать норму о бесплатном провозе багажа в случае невозвратного авиабилета. Отныне пассажиры должны будут оплачивать не только стоимость билета, но и сдаваемый ими багаж.
При этом отмечается, что возвратный авиабилет при расторжении договора перевозки должен содержать норму бесплатного провоза багажа и оплата будет обязательная только в случае превышения нормы.
Согласно документу, сохраняется бесплатный провоз ручной клади. Отмечается, что авиаперевозчик должен проинформировать пассажира самолёта об условиях провоза багажа и ручной клади до покупки билета.
Закон должен вступить спустя 60 дней после дня его официального опубликования.
Ранее Лайф писал о том, что данный закон был одобрен в Госдуме.
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