Тренировку с мэром Киева продали на аукционе почти за $6 тыс.

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Тренировку с мэром Киева продали на аукционе почти за $6 тыс.

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Виталий Кличко. Фото:© РИА Новости/Виталий Белоусов

Все полученные на торгах средства направят на покупку аппарата искуственной вентиляции лёгких в детскую клинику Института нейрохирургии.

Сегодня в ходе благотворительного аукциона спортивная тренировка с мэром Киева Виталием Кличко была продана за 150 тыс. гривен (примерно 5,8 тыс. долларов или 346 тыс. рублей).

<p>Описание лота на сайте площадки государственных публичных закупок ProZorro. Фото: ProZorro</p>

Всего в торгах приняло участие восемь человек. Кому именно ушёл лот, не уточняется. Известно, что тренировка состоится в течение месяца со дня торгов.

Напомним, ранее объявление об аукционе появилось на сайте ProZorro. Стартовая цена составляла одну тысячу гривен (чуть более 38 долларов или 2,3 тысячи рублей).

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