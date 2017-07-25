Тренировку с мэром Киева продали на аукционе почти за $6 тыс.

Все полученные на торгах средства направят на покупку аппарата искуственной вентиляции лёгких в детскую клинику Института нейрохирургии.

Сегодня в ходе благотворительного аукциона спортивная тренировка с мэром Киева Виталием Кличко была продана за 150 тыс. гривен (примерно 5,8 тыс. долларов или 346 тыс. рублей).

Всего в торгах приняло участие восемь человек. Кому именно ушёл лот, не уточняется. Известно, что тренировка состоится в течение месяца со дня торгов.

Напомним, ранее объявление об аукционе появилось на сайте ProZorro. Стартовая цена составляла одну тысячу гривен (чуть более 38 долларов или 2,3 тысячи рублей).