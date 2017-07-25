Юноша потратил $26 тыс., чтобы походить на Бекхэма, но превратился в Кардашьян

Сам 20-летний Джек Джонсон доволен результатом и планирует продолжать исправлять свою внешность, а в будущем — даже взять фамилию известного футболиста.

Британец Джек Джонсон из Ноттингема спустил на пластические операции уже 20 тысяч фунтов стерлингов (более 26 тысяч долларов) и надеется, что новые хирургические вмешательства ему оплатит... государство. Об этом рассказала газета The Sun.

Так, несколько месяцев назад Джек потерял отца. По словам юноши, он находится в депрессии и у него начались проблемы с лишним весом. Джонсон рассчитывает, что "лечение", в которое, по его планам, будет входить операция по сужению желудка, подтяжка овала лица и изменение формы носа, ему будет предоставлено на льготных основаниях.

Работать парень не собирается, зато хочет стать футболистом. Он рассказал журналистам, что уже несколько недель посещает спортивную секцию. В будущем он планирует ещё и изменить паспортные данные (в "Твиттере" он уже указал двойную фамилию).

Отметим, ранее Джек говорил о том, что собирается стать знаменитым телеведущим или просто знаменитым, чтобы получать деньги за свои яркие внешние данные.

Судите сами, насколько Джонсон близок к успеху и на кого он на самом деле стал похож после пластических операций и уколов ботокса: