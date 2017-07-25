СК начал проверку откровенной фотосессии в храме‍ в Татарстане

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СК начал проверку откровенной фотосессии в храме‍ в Татарстане

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Фото: ©РИА Новости/Михаил Воскресенский 

По мнению следователей, съёмка модели в нижнем белье в церкви может нарушать права верующих.

В Следственном управлении СК РФ по Республике Татарстан отреагировали на сообщения в СМИ об откровенной фотосессии в одном из храмов республики. В частности, речь идёт о фотосъёмке для онлайн-версии журнала "Совет да любовь".

На кадрах 23-летняя модель в прозрачном платье и нижнем белье позирует в храме в селе Гари Елабужского района. Следователи считают, что данная съёмка может нарушать права верующих.

— В связи с тем, что в действиях авторов фотосессии могут быть признаки состава преступления по статье "Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий", следственными органами начата доследственная проверка, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

На данный момент проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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