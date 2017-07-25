Плохой сигнал. Ляшко оценил заявление Трампа о вмешательстве Украины в выборы

Читайте также

Плохой сигнал. Ляшко оценил заявление Трампа о вмешательстве Украины в выборы

3037

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко. Фото: © РИА Новости

По словам депутата, если бы президент Украины Пётр Порошенко не демонстрировал гибкость, в стране было бы меньше проблем.

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко считает плохим сигналом слова американского президента Дональда Трампа о попытке саботажа его предвыборной кампании. Об этом украинский депутат написал на своей странице в "Фейсбуке".

— Президент США Трамп обвинил Украину во вмешательстве и саботаже его выборной кампании. Это очень плохой для нас сигнал, — написал Ляшко, отметив, что, если бы президент страны Пётр Порошенко не демонстрировал перед каждым свою гибкость, на Украине было бы намного меньше проблем.

Ранее Лайф писал о том, что Дональд Трамп потребовал, чтобы в Соединённых Штатах начали расследование в связи с тем, что руководство Украины поддерживало в выборах исключительно кандидатуру Хиллари Клинтон.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!