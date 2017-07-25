ФАС проверяет "Фармстандарт" и "Биокад" по подозрению в картельном сговоре

В ведомстве отметили, что в данных компаниях пытаются воспрепятствовать проверке.

Федеральная антимонопольная служба России проверяет фармацевтические компании "Биокад" и "Фармстандарт", которые подозреваются в крупном картельном сговоре при закупках по программе "7 нозологий", сообщили в пресс-службе ведомства, отметив, что в компаниях пытаются воспрепятствовать проверке.

В ФАС отметили, что перечень препаратов по программе достаточно большой, а суммы исчисляются в десятках миллиардов. Также в ведомстве не исключили, что в картеле мог участвовать ещё ряд компаний.

"Биокад" — биотехнологическая компания, которая занимается разработкой и производством фармацевтической продукции. Офисы компании находятся в США, Бразилии, Китае, Индии, Сингапуре и других странах.

"Фармстандарт" — фармацевтическая компания, заводы которой расположены в Курске, Уфе, Томске, Владимире, Харькове, Тюмени.

Программа "7 нозологий" предполагает закупки за счёт средств федерального бюджета препаратов для больных гемофилией, злокачественными новообразованиями тканей, рассеяным склерозом и т.д.