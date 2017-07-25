Безответственно и глупо. Матвиенко оценила акт Минтранса о провозе ручной клади

Спикер Совета Федерации упрекнула представителей ведомства в том, что они выпустили нормативный акт впопыхах, не продумав детали.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко прокомментировала акт Минтранса о провозе ручной клади в самолётах. По её словам, это предложение является не чем иным, как коллективной безответственностью и глупостью.

— Что касается ручной клади, вы там какую-то чушь написали, что нельзя проносить телефоны, книги, верхнюю одежду, — кто автор этого нормативного акта? — поинтересовалась Матвиенко у замминистра транспорта РФ Сергея Аристова. — Это коллективная безответственность. Всё-таки вы можете прокомментировать глупости, которые там написаны, если они имеют место быть?

В ответ представитель ведомства пояснил, что в Минтрансе готовы к широкому обсуждению относительно этого акта. Аристов добавил, что свои услуги уже предложил российский Союз потребителей.

— Такое ощущение, что этот нормативный акт вы выпустили впопыхах, потому что сенаторы его потребовали. Он носит провокационный характер, чтобы сорвать принятие этого закона, у меня такое ощущение, — добавила спикер Совфеда.

Валентина Матвиенко упрекнула министерство, что нужно более аккуратно подходить даже к "сырым" документам.

Как ранее сообщалось, Минтранс предложил установить минимальный вес ручной клади в пять килограммов. Из списка исключили те вещи, которые пассажир может бесплатно взять с собой в салон самолёта. Речь идёт о сотовых телефонах, фотоаппаратах, верхней одежде и книгах.