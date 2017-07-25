Минкульт и РПЦ будут вместе повышать интерес молодёжи к русской классике

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Минкульт и РПЦ будут вместе повышать интерес молодёжи к русской классике

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Владимир Мединский. Фото:© РИА Новости/Евгений Одиноков

Сегодня стало известно, что глава Минкульта РФ Владимир Мединский и ответственный секретарь Патриаршего совета по культуре епископ Егорьевский Тихон утвердили план событий в рамках проекта "Пушкинский союз".

По словам министра культуры, цель проекта заключается в том, чтобы герои произведений русской классики "заговорили с молодым поколением на понятном языке". Мединский привёл в пример персонажа повести Пушкина "Капитанская дочка" Петрушу Гринева.

— Он никак не изменился по сравнению с современным курсантом или выпускником военного училища. У него те же мысли, та же душа и те же идеалы, — пояснил глава Минкульта.

В рамках проекта также планируется выделять гранты режиссёрам региональных театров и отечественным мультипликаторам на постановки по мотивам произведений русской классики и народных сказок.

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