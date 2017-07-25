Любит погорячее. Китайский кролик съедает десяток перчиков чили в день

По словам его хозяина, кролик съедает четыре перчика на завтрак и ещё шесть — на ужин.

31-летний Хуан Чао живёт в китайском городе Чунцине, который славится острыми блюдами. По словам мужчины, и его питомец — белый кролик — обожает самые острые перчики чили, а именно сушёные красные.

Он съедает четыре перчика на завтрак и ещё шесть — на ужин. По словам Хуана, он понял, что кролик любит чили, после того, как случайно рассыпал их. Питомец настолько быстро съел перчики, что мужчина даже не успел их собрать.

Хуан также отметил, что с тех пор у кролика повысился аппетит и вместо трёх морковок в день он съедает уже пять корнеплодов.