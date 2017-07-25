США намерены провести новое испытание системы ПРО 29 июля

По предварительным данным, учебные стрельбы вновь пройдут на острове Кадьяк в штате Аляска.

Береговая охрана США распространила предупреждение среди владельцев морских судов, чтобы те избегали акватории близ Кадьяка на Аляске 29 июля. Причиной того могут стать очередные испытания американской системы противоракетной обороны. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на собственные источники в военном ведомстве.

Как ранее сообщали Лайф, в начале июля военные США успешно испытали комплекс ПРО THAAD против баллистических ракет средней дальности на Аляске. По мнению экспертов, целью данных испытаний было желание показать властям Северной Кореи свои возможности по уничтожению их баллистических ракет.