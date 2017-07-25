В центре Харькова просят установить памятник фронтмену Linkin Park Беннингтону

Жители Харькова просят установить в центре своего города памятник фронтмену Linkin Park Честеру Беннингтону, который 20 июля покончил с собой. Петиция уже зарегистрирована на официальном сайте Харьковского горсовета.

— Предлагаю установить где-то в центре, в каком-нибудь андеграундном месте памятник кумиру миллионов, Честеру Беннингтону, — пишет автор петиции.

Он поясняет, что музыка Linkin Park повлияла на жизнь многих харьковчан. Примечательно, что петиция должна набрать пять тысяч подписей, чтобы ее рассмотрел местный горсовет. Пока свои голоса оставили два человека.