Сортировочный цех Почты России в Мурманске эвакуировали из-за "тикающей" посылки

Прибывшие на место взрывотехники обнаружили в коробке включившуюся машинку для стрижки.

В Мурманске эвакуировали сортировочный цех Почты России из-за "тикающей" посылки, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя регионального УМВД Марину Шихову. По данным ведомства, в посылке была обнаружена включившаяся машинка для стрижки.

По словам Шиховой, после звонка сотрудников на место выехали все тревожные службы, в том числе взрывотехники и кинологи с собакой. Взрывчатых веществ собака не учуяла, поэтому полицейские приняли решение вскрыть коробку.

— Внутри оказалась машинка для стрижки волос, которая самостоятельно включилась при пересылке, — сказала Шихова, отметив, что адресатом посылки оказался мурманский парикмахер.