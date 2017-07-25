Участник акции протеста в Киеве приковал себя к столбу перед зданием Минобороны

Четверо митингующих военных утверждают, что их незаконно уволили из состава 73-го Морского центра Сил специальных операций.

Один из протестующих, Даниил Турчин, сегодня объявил голодовку и приковал себя цепью к столбу перед зданием Минобороны Украины. Об этом сообщает "Громадське ТV".

— Буду стоять, пока не сдохну или пока не выполнят требования, — цитируют Турчина украинские СМИ.

Отмечается, что военные должны были перевестись из одной части в другую. Проблемы начались, когда при переводе им не отдали документы и молодые люди, по сути, остались на улице.

На связь с протестующими уже вышел глава Военной службы правопорядка Украины Игорь Криштун. Он пообещал разобраться в ситуации.