Власти Украины заявили о своей непричастности к ходу выборов президента США

Американский президент утверждает, что Украина во время выборов помогала его сопернице Хиллари Клинтон.

Украинские власти не помогали ни одному из кандидатов в президенты США во время предвыборной гонки в 2016 году. Такое заявление опубликовало на своей официальной странице в "Твиттере" Посольство Украины в США.

— Ответственно заявляем: Правительство Украины не помогало ни одному из кандидатов на выборах 2016 года. Мы благодарны США за двухпартийную поддержку Украины, — говорится в сообщении посольства.

Как ранее сообщал Лайф, Дональд Трамп потребовал, чтобы в Соединённых Штатах начали расследование в связи с тем, что руководство Украины поддерживало на президентских выборах в США исключительно одну сторону — его противницу Хиллари Клинтон.