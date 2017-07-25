Микки Рурк разгромил элитную квартиру и задолжал тысячи долларов за её аренду

Актёр покинул съёмное жильё после того, как не платил за него на протяжении трёх месяцев. По данным СМИ, в апартаментах остались дыры в стенах и диско-освещение на потолке.

Актёр и боксёр Микки Рурк покинул съёмную квартиру в престижном районе Нью-Йорка, не заплатив за аренду и ремонт. Об этом сообщает Daily News.

По данным издания, компания Crosstown Realty Holdings намерена заставить актёра платить по счетам в судебном порядке. Уточняется, что ущерб, который Рурк нанёс апартаментам, оценивается почти в 10 тысяч долларов, а общая сумма долга — в 29 тысяч.

Сам актёр и его официальные представители пока никак не отреагировали на эту информацию.

Отметим, район Трайбека, в котором жил Микки, считается одним из самых лучших в Нью-Йорке и входит в мировой рейтинг районов с самой дорогой арендой жилья. В Трайбеке также проживают певица Мэрайя Кэри, актёры Роберт Де Ниро и Кейт Уинслет и прочие.