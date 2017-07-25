Власти Украины постановили ликвидировать концерн "Антонов"

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Власти Украины постановили ликвидировать концерн "Антонов"

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Фото: © РИА Новости/Григорий Василенко

Документ о закрытии авиаконцерна подписал глава украинского правительства Владимир Гройсман.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подписал постановление кабинета министров о ликвидации крупнейшего государственного концерна "Антонов". Информация об этом была размещена на правительственном портале Украины.

— Ликвидировать государственный авиастроительный концерн "Антонов", — говорится в документе.

В ходе ликвидации предприятия будет создана спецкомиссия под управлением заместителя министра экономического развития и торговли Юрия Бровченко, которая займётся выполнением постановления. Указывается, что в течение трёх месяцев Бровченко должен будет представить кабмину ликвидационный баланс концерна.

Как ранее сообщал Лайф, до 2015 года предприятие работало в тесном сотрудничестве с российскими авиаконструкторами. Но украинские власти решили оборвать сотрудничество, из-за чего было остановлено строительство новых самолётов Ан-70, Ан-124 и Ан-140. Как следствие, резко ухудшилось экономическое положение концерна. Чтобы сохранить школу создателя авиапредприятия Олега Антонова, вице-премьер России Дмитрий Рогозин предложил украинским авиаконструкторам перебираться в Россию, пообещав обеспечить всем необходимым.

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