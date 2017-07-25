Том Старридж упал в обморок на спектакле, на котором стошнило Дженнифер Лоуренс

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Том Старридж упал в обморок на спектакле, на котором стошнило Дженнифер Лоуренс

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Инциденты произошли в разные дни на одной и той же бродвейской постановке по роману-антиутопии "1984".

Британскому актёру Тому Старриджу, исполняющему главную роль в постановке по мотивам произведения Джорджа Оруэлла, стало плохо во время сцены пытки. В результате его унесли со сцены на носилках. Подробности инцидента сообщает Mirror.

По данным издания, Старридж потерял сознание от обезвоживания. Сразу после этого в зале по громкой связи уточнили, есть ли среди зрителей медики. На призыв отозвались врач и медсестра, они осмотрели Старриджа до приезда скорой помощи.

Отмечается, что неделю назад во время этой же постановки стошнило актрису Дженнифер Лоуренс.

Напомним, Том Старридж знаком широкой публике по фильмам "Ярмарка тщеславия", "На дороге", "Вдали от обезумевшей толпы" и прочим. 31-летний Том учился в одном классе с другим известным актёром Робертом Паттинсоном. Они дружат по сей день.

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