Суд отказался арестовывать Cadillac 1937 года сына Черномырдина

Ранее банк ВТБ обратился с заявлением наложить арест на имущество сына экс-премьера в связи с банкротством.

Московский арбитражный суд отклонил заявление банка ВТБ, в котором банк просил арестовать имущество сына экс-премьера РФ Виктора Черномырдина — Виталия по причине банкротства, включая автомобиль Cadillac 1937 года выпуска. По мнению суда, требования ВТБ на данный момент необоснованны.

Ранее стало известно, что задолженность Виталия Черномырдина превышает 305 миллионов рублей, образовавшаяся по причине того, что Черномырдин выступал поручителем компаний-заёмщиков.

В связи с этим банк просил арестовать его имущество, а именно: доли в четырёх ООО, ретро-автомобиль и гаражный бокс. Следующее слушание по делу о банкротстве состоится 14 сентября.