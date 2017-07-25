Алексей Гореславский может занять пост в Администрации Президента

Должность второго заместителя управления президента по общественным проектам предполагает курирование развития российского сегмента Интернета.

Исполнительный директор по медиа Rambler & Cо Алексей Гореславский может занять пост замначальника управления президента по общественным проектам (УОП), передаёт "Коммерсант".

Согласно материалам издания, Гореславский на данный момент проходит проверку. Если всё закончится успешно, он станет вторым заместителем Сергея Новикова (главы УОП. — Прим. ред.) и займёт ставку Владимира Попова, который покинул её ещё весной.

Алексей Гореславский в 1999 году окончил исторический факультет МГУ. Во время учёбы работал корреспондентом в газете "Московский комсомолец". Затем до 2004 года был редактором отдела политики и экономики в газете "Совершенно секретно. Версия".

Занимал посты главного редактора журнала "Вслух о…" , управляющего директора ООО "Издательский дом час медиа", главного редактора интернет-газеты "Взгляд".

В 2007 году стал директором службы интернет-проектов информагентства "Интерфакс", а в 2011-м перешёл в коммуникационное агентство Agency One. В мае 2013 года стал заместителем генерального директора по внешним коммуникациям медиахолдинга "Афиша-рамблер-SUP". В 2014 году Алексей Гореславский стал главным редактором интернет-портала Lenta.ru.