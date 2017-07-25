В "Русгидро" готовы подать в суд на Киргизию из-за Верхне-Нарынского каскада ГЭС

Российская энергокомпания "Русгидро" отреагировала на заявления президента Киргизии Алмазбека Атамбаева по поводу строительства Верхне-Нарынского каскада ГЭС. По словам представителей предприятия, обвинения главы республики в ненадлежащем исполнении обязательств являются беспочвенными и недопустимыми.

— "Русгидро" никогда не выступало с заявлениями о намерении прекращения строительства Верхне-Нарынского каскада ГЭС, в связи с чем обвинения киргизских партнёров в ненадлежащем исполнении "Русгидро" обязательств абсолютно беспочвенны, — говорится в заявлении компании.

В "Русгидро" пояснили, что межправсоглашение по строительству и эксплуатации объекта было разорвано Киргизией в одностороннем порядке. При этом, согласно условиям контракта, республика должна вернуть российской компании все вложенные деньги, но пока этого не произошло.

При этом отмечается, что энергокомпания оставляет за собой право подать на Киргизию в суд и потребовать возмещения всех трат, понесённых при участии в строительстве проекта Верхне-Нарынского каскада ГЭС.

Во время своей пресс-конференции Атамбаев заявил, что разрыв соглашения с "Русгидро" стал правильным шагом. По его мнению, энергокомпания якобы не собиралась достраивать Верхне-Нарынский каскад ГЭС.