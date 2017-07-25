"Аэрофлот" опроверг информацию о пикете работников компании

По словам представителя авиаперевозчика, абсолютное большинство митинговавших даже не является сотрудниками "Аэрофлота".

Прошедший у международного аэропорта Шереметьево митинг, организованный Шереметьевским профсоюзом лётного состава (ШПЛС), в Аэрофлоте назвали намеренной попыткой дестабилизации обстановки в трудовом коллективе компании. Как отметил представитель авиаперевозчика, ШПЛС действует зачастую вне правового поля и неоднократно пытался искусственно разжечь конфликт вокруг компании.

— ШПЛС — организация, полностью дискредитировавшая себя в попытках разжигания конфликтов внутри коллектива авиакомпании. Методы, применяемые ШПЛС, часто лежат вне правового поля. Несколько лет назад ряд лидеров ШПЛС были осуждены по уголовному делу о мошенничестве. Заявления ШПЛС, озвученные на пикете, не соответствуют действительности. Аэрофлот полностью опровергает все необоснованные обвинения в свой адрес, — сообщает пресс-служба авиакомпании.

Как добавили в "Аэрофлоте", озвученные протестантами сведения о якобы отсутствии индексации и роста зарплат не соответствуют действительности. Поскольку за исключением 2014 и 2015 годов, на протяжении нескольких лет средняя зарплата у членов летного экипажа постоянно растёт. А с 1 октября этого года для летного персонала компания вводит дополнительные ежеквартальные выплаты за стаж и добросовестную работу. Кроме того, тарифы авиакомпании в экономическом классе на внутренних рейсах не повышались с 2015 года. Притом цены на прямые опубликованные тарифы экономического класса для внутренних и зарубежных перевозок в среднем снизились на 15% по ряду направлений.