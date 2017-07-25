"Работайте, братья". СК завершил расследование убийства полицейского в Дагестане

Перед судом предстанут двое мужчин, которые были в числе злоумышленников, издевавшихся в прошлом году над Магомедом Нурбагандовым и убивших его.

В Дагестане будут судить двух мужчин, обвиняемых в посягательстве на жизнь полицейского и совершении других тяжких и особо тяжких преступлений. Об этом сообщили в СКР.

Уточняется, что Артур Бекболатов и Азиз Джамалутдинов обвиняются в совершении преступлений по ч. 2 ст. 208 УК РФ ("Участие в незаконном вооруженном формировании"), ч. 1 ст. 209 ("Создание банды"), ст. 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"), ч. 1 ст. 167 ("Умышленное повреждение чужого имущества"), ст. 205.3 УК РФ ("Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности") и прочим.

Следователи установили, что 10 июля прошлого года Джамалутдинов и Бекболатов вместе с другими участниками банды совершили посягательство на жизнь полицейского Магомеда Нурбагандова. Перед совершением убийства они издевались над мужчиной, зачитывали вслух данные из его служебного удостоверения и требовали от него на камеру призвать своих коллег уволиться с работы. Магомед не дрогнул, преступники услышали от него всего два слова: "Работайте, братья". Позже Нурбагандов был посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации.