Сергей Дружко и Шура попали в "чистилище" "Миротворца"

Читайте также

Сергей Дружко и Шура попали в "чистилище" "Миротворца"

1196

Сергей Дружко. Фото: © L!FE. Шура. Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков. Коллаж: © L!FE

Также в список попали звёзды эстрады 90-х: Татьяна Овсиенко, Роман Жуков и Кай Метов.

Российские звёзды 90-х — Шура, Татьяна Овсиенко, музыкант Кай Метов и экс-участник группы "Мираж" Роман Жуков — попали в "чистилище" "Миротворца" за то, что 16 июля выступили на фестивале-дискотеке 90-х в Ялте. Их обвиняют в незаконной гастрольной деятельности.

Помимо музыкантов в базу сайта попал и ведущий Сергей Дружко.

<p></p>

Ранее в чёрный список попали и другие известные личности, среди которых Ольга Бузова, Ирина Муравьёва, Эмир Кустурица и другие.

Напомним, на Украине Крым не признают российской территорией, несмотря на вступление полуострова в состав РФ в 2014 году по итогам референдума. Знаменитости, данные которых появляются на сайте "Миротворца", после этого получают запрет на въезд на Украину.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!