Сергей Дружко и Шура попали в "чистилище" "Миротворца"

Также в список попали звёзды эстрады 90-х: Татьяна Овсиенко, Роман Жуков и Кай Метов.

Российские звёзды 90-х — Шура, Татьяна Овсиенко, музыкант Кай Метов и экс-участник группы "Мираж" Роман Жуков — попали в "чистилище" "Миротворца" за то, что 16 июля выступили на фестивале-дискотеке 90-х в Ялте. Их обвиняют в незаконной гастрольной деятельности.

Помимо музыкантов в базу сайта попал и ведущий Сергей Дружко.

Ранее в чёрный список попали и другие известные личности, среди которых Ольга Бузова, Ирина Муравьёва, Эмир Кустурица и другие.

Напомним, на Украине Крым не признают российской территорией, несмотря на вступление полуострова в состав РФ в 2014 году по итогам референдума. Знаменитости, данные которых появляются на сайте "Миротворца", после этого получают запрет на въезд на Украину.