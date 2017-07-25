Святые угодники! В Зимбабве трёх девушек арестовали за изнасилование пастора

Сами подруги отрицают совершение преступления и заявляют, что служитель церкви постоянно подглядывал за ними во время купания.

В городе Булавайо в Зимбабве состоялся суд над 21-летней Сандрой Нкубе, 23-летней Риамухетси Млаузи и 25-летней Монгивой Мпофу. Девушек обвиняют в том, что они обманом заманили пастора к себе домой, силой уложили на кровать и надругались над ним. Инцидент произошёл 14 июля вечером. Подробности сообщает Daily Mail.

По данным издания, подруги задолжали священнику денег и пригласили его к себе — якобы для того, чтобы отдать долг. Уточняется, что две девушки удерживали пастора, пока третья издевалась над ним.

— Девушки уложили пострадавшего на кровать и раздели его. Одна из них села мужчине на грудь, другая держала ноги, третья совершала насильственные действия, — пояснил прокурор Петрос Шоко.

После случившегося пастор обратился за помощью к сотрудникам правоохранительных органов. Сандру, Риамухетси и Монгиву арестовали, но на первом заседании они заявили, что не совершали преступления.

Суд решил оставить подруг под арестом до 7 августа. Священник в это время будет проходить медицинское обследование.