Социологи: Каждый третий украинец мечтает навсегда покинуть свою страну

Большинство потенциальных эмигрантов оказалось среди украинской молодёжи и граждан до 30 лет.

Треть украинцев намерены навсегда уехать из своей страны, если представится такая возможность. Такие данные приводит независимая исследовательская группа Research & Branding Group. Согласно данным опроса, проведённого в июне 2017 года, эмиграционные настроения украинцев практически не изменились. Лишь 56% жителей страны не готовы навсегда уехать из страны, 33% готовы уехать при первой возможности, остальные затруднились ответить.

— В наибольшей мере готовность уехать с Украины различается в зависимости от возраста респондентов. Наиболее сильны эмигрантские настроения среди молодёжи до 30 лет (53% представителей данной возрастной категории готовы покинуть страну), а наименее проявлены — среди представителей старшего поколения, кому за 60 лет (11%). Среди "тридцатилетних" готовы эмигрировать 48%, среди "сорокалетних" — 37%, а среди "пятидесятилетних" — 27%, — говорится в сообщении статистического агентства.

Основными причинами для эмиграции украинцы назвали предложение интересной и прибыльной работы (29%), вооружённый конфликт (22%), экономические проблемы (18%) и семейные обстоятельства (14%).