На Украине скончался 11-летний мальчик, поджёгший себя ради популярности в Сети

Ребёнок решился на опасный эксперимент после просмотра видеороликов известного блогера.

В областной детской больнице Днепра на Украине умер 11-летний мальчик, который сжёг себя ради популярности в соцсетях, сообщает издание "Страна.ua". Ребёнок хотел сделать эффектное видео.

По словам главного врача больницы Александра Хитрика, ожог, который он получил, был несовместим с жизнью: в результате инцидента было поражено 70% тела ребёнка, 40% из которых представляли собой тяжёлую форму ожога. Более чем полгода состояние мальчика было стабильно тяжёлым. Он перенёс более 200 переливаний крови и 16 операций, однако в последние дни ему стало хуже.

На поджёг ради славы мальчик решился в декабре 2016 года, после просмотра роликов известного блогера. 11-летний житель посёлка Авангард, что недалеко от Кривого Рога, думал, что таким способом сможет заработать. За процессом следили его друзья 11 и 15 лет.