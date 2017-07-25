В Китае хирург сама себе провела гастроскопию, чтобы понять ощущения пациентов

По словам Ли Сяопий, она решилась на неприятную процедуру, чтобы в будущем проводить её другим людям с минимальным для них дискомфортом.

В городе Тайань в провинции Шаньдун на востоке Китая хирург Ли Сяопий провела осмотр пищевода и желудка с помощью специального инструмента (гастроскопа), который ввела сама себе через рот. Подробности сообщает Daily Mail.

В момент обследования коллеги снимали Сяопий на видео. Судя по записи, девушка стойко перенесла крайне неприятную процедуру и даже не поморщилась.

После эксперимента хирург заявила, что обязательно расскажет о своих ощущениях другим врачам из разных стран мира.