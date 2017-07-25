В Новосибирской области конь копытом убил шестилетнего ребёнка

По предварительным данным, компания детей оказалась на пути группы скачущих животных.

В под Новосибирском лошадь убила шестилетнего мальчика копытом. Как сообщает пресс-служба СК России по региону, ребёнок в компании друзей возрастом от 6 до 9 лет гуляли в поле, где паслись без привязи лошади. В какой-то момент не менее четырёх животных поскакали в сторону детей.

— В какой-то момент лошади поскакали в направлении несовершеннолетних, и последние стали убегать в стороны от надвигавшихся на них животных. В то же время шестилетний мальчик не успел удалиться на безопасное расстояние, и проскакавший рядом с ним жеребец ударил ребёнка копытом в область головы. В результате полученных повреждений мальчик скончался, — говорится в сообщении Следственного комитета.

Сразу после происшествия на место инцидента выехала следственно-оперативная группа. В настоящий момент установлена личность хозяина животного. Ведётся доследственная проверка.