СМИ: Скончалась 90-летняя жена Фрэнка Синатры

Последние часы жизни вдова американского певца провела в окружении родных и близких людей.

Сегодня на 91 году жизни в Калифорнии скончалась четвертая супруга легендарного певца Фрэнка Синатры Барбара, передает портал ТMZ. Она умерла спустя почти 20 лет после мужа.

Как сообщает портал, в последний месяц здоровье женщины стало значительно ухудшаться.

Актриса и модель Барбара Синатра (в девичестве Блейкли) вышла замуж за американского крунера 11 июля 1976 года, став его четвертой и последней женой. Это был самый продолжительный брак певца. После смерти Фрэнк оставил ей активы в размере 3,5 млн долларов, а также особняки в Беверли-Хиллз, Малибу и Палм-Спрингс.