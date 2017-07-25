Стали известны цены на новый кроссовер DFM AX7

Автомобиль, выпущенный в четырёх комплектациях, доступен по цене от 990 тысяч до 1 миллиона 249 тысяч рублей.

На российском рынке появился моноприводный кроссовер среднего размера DFM АХ7, который был представлен на Московском автосалоне ещё в 2014 году.

Автомобиль оснащён двухлитровым мотором мощностью 140 лошадиных сил. Модель доступна в четырёх комплектациях (Comfort, Premium, Prestige и Luxury) по цене от 990 тысяч до 1 миллиона 249 тысяч рублей.

В базовой версии автомобиля предусмотрены механическая КПП, кондиционер, мультимедийная система с семидюймовым тачскрином, обогрев заднего стекла, а в усовершенствованных комплектациях есть кнопка запуска двигателя, кожаная отделка руля и салона, подсветка дверей и косметических зеркал, а также розетка на 220 вольт и камера заднего вида.