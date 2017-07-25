Россия направила 10 тонн гуманитарной помощи в зону деэскалации в Восточной Гуте

Продукты и лекарства местному населению передавали под контролем представителей оппозиции.

Сегодня Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии доставил в зону деэскалации в Восточной Гуте десять тонн гумпомощи. Об этом сообщили в пресс-службе Центра.

— Передача осуществлялась в районе контрольно-пропускного пункта российской военной полиции Мухайм-Вафедин, откуда гружённые продовольствием и медикаментами КамАЗы направились в город Дума, — говорится в сообщении.

Напомним, о функционировании зоны деэскалации Минобороны РФ и представители оппозиции договорились несколько дней назад, 22 июля. По мнению военных экспертов, работа зоны Восточной Гуты обеспечит безопасность Дамаска.