Россия направила 10 тонн гуманитарной помощи в зону деэскалации в Восточной Гуте

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Россия направила 10 тонн гуманитарной помощи в зону деэскалации в Восточной Гуте

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Фото:© РИА Новости/Михаил Алаеддин

Продукты и лекарства местному населению передавали под контролем представителей оппозиции.

Сегодня Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии доставил в зону деэскалации в Восточной Гуте десять тонн гумпомощи. Об этом сообщили в пресс-службе Центра.

— Передача осуществлялась в районе контрольно-пропускного пункта российской военной полиции Мухайм-Вафедин, откуда гружённые продовольствием и медикаментами КамАЗы направились в город Дума, — говорится в сообщении.

Напомним, о функционировании зоны деэскалации Минобороны РФ и представители оппозиции договорились несколько дней назад, 22 июля. По мнению военных экспертов, работа зоны Восточной Гуты обеспечит безопасность Дамаска.

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