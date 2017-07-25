Учёные заявили, что человек лучше запоминает информацию после стакана водки

Авторы исследования утверждают, что крепкий алкоголь ухудшает краткосрочную память, при этом информация надёжно откладывается на "подкорку".

Специалисты Эксетерского университета на юго-западе Англии пришли к выводу, что изученный материал лучше запоминается в домашних условиях после стакана водки. Об этом сообщает портал Утро.ру со ссылкой на данные научного журнала Scientific Reports.

Всего в исследовании приняли участие 88 добровольцев (преимущественно, мужчин) старше 18 лет. Им предложили запомнить слова, похожие на настоящие, но с перепутанными буквами. После этого участники эксперимента выпивали столько спиртного, сколько им хотелось. После перерыва добровольцы снова пытались запомнить слова и снова пили алкоголь.

Контрольную проверку учёные провели следующим утром. Выяснилось, что подвыпившие люди справились с заданиями лучше, чем те, кто выполнял их на трезвую голову.