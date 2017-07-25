Учёные заявили, что человек лучше запоминает информацию после стакана водки

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Учёные заявили, что человек лучше запоминает информацию после стакана водки

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Авторы исследования утверждают, что крепкий алкоголь ухудшает краткосрочную память, при этом информация надёжно откладывается на "подкорку".

Специалисты Эксетерского университета на юго-западе Англии пришли к выводу, что изученный материал лучше запоминается в домашних условиях после стакана водки. Об этом сообщает портал Утро.ру со ссылкой на данные научного журнала Scientific Reports.

<p>Фото: GIPHY</p>

Всего в исследовании приняли участие 88 добровольцев (преимущественно, мужчин) старше 18 лет. Им предложили запомнить слова, похожие на настоящие, но с перепутанными буквами. После этого участники эксперимента выпивали столько спиртного, сколько им хотелось. После перерыва добровольцы снова пытались запомнить слова и снова пили алкоголь.

Контрольную проверку учёные провели следующим утром. Выяснилось, что подвыпившие люди справились с заданиями лучше, чем те, кто выполнял их на трезвую голову.

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