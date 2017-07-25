Сообщивший о свадьбе дочери судьи адвокат Жорин надеется на объективность в деле

По мнению юриста, то, что он обратил внимание на многомиллионное торжество, не связано с его профессиональной деятельностью.

Адвокат Сергей Жорин, который сообщил о многомиллионной свадьбе дочери краснодарской судьи, надеется на объективное разбирательство. Об этом он рассказал Лайфу после того, как стало известно, что президент Федеральной палаты адвокатов России Юрий Пилипенко обратился с просьбой проверить действия Жорина.

— То, что на меня будут жаловаться, я не сомневался, но то, что обратит на меня внимание президент Федеральной палаты адвокатов, для меня удивительно, — сказал юрист. — То, что я обратил внимание на эту свадьбу, не связано с моей профессиональной деятельностью.

Адвокат подчеркнул, что не участвовал ни в одном процессе, где судьёй была бы Елена Хахалева.

— Вероятно, меня в скором времени вызовут в Адвокатскую палату Москвы для дачи объяснений, — рассказал Жорин. — Я не теряю надежды на объективное и беспристрастное разбирательство ко мне со стороны адвокатского сообщества.

Напомним, сообщения о шикарной свадьбе стоимостью два миллиона долларов вызвали большой общественный резонанс, после чего стало известно, что судью с Кубани проверит ОНФ.