Проблема с вылетом задержанной в Турции шестилетней россиянки решена

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Проблема с вылетом задержанной в Турции шестилетней россиянки решена

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Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

Как сообщили в Посольстве РФ в Анкаре, завтра девочка вместе с отцом вылетит в Россию.

Проблемы с вылетом шестилетней россиянки, семью которой задержали в Турции при попытке пересечь границу с Сирией, решены. Как сообщила пресс-атташе Посольства РФ в Турции Ирина Касимова, устранения проблем удалось добиться благодаря "совместным усилиям российских дипмиссий в Анкаре, Стамбуле и Анталье".

— Технические вопросы, касающиеся наличия ограничений на выезд ребёнка из Турции в Россию, решены. Завтра в первой половине дня отец с дочерью намерены вылететь в РФ, — сообщила ТАСС дипломат.

Ранее появилась информации о наличии ограничения девочки в связи с заявлением родственников о её исчезновении.

Напомним, в середине июля Светлана Уханова со своим гражданским супругом и детьми попыталась попасть в Сирию. После этого их доставили в миграционную тюрьму по подозрению в намерении присоединиться к радикальным группировкам. Родные первого мужа россиянки обратились в МИД и посольство, когда женщина перестала выходить на связь.

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