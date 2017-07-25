Пассажирский самолёт Turkish Airlines экстренно сел в Алжире из-за угрозы взрыва

После приземления в воздушной гавани всех людей вывели из лайнера. В результате случившегося никто не пострадал.

Пассажирский борт авиакомпании Turkish Airlines, который выполнял рейс из Стамбула в Касабланку, совершил экстренную посадку в аэропорту Алжира, передаёт Algerie Presse Service. По информации издания, такое решение было принято из-за сообщения о заложенной на борту бомбе.

Воздушное судно досмотрели сразу после приземления, взрывных устройств там обнаружено не было.