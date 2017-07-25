Президент Молдавии рассчитывает встретиться с Путиным на саммите СНГ в Сочи

Игорь Додон также выразил надежду на визит российского президента в будущем году.

Президент Молдавии Игорь Додон в ходе своей первой прямой линии на посту главы государства заявил, что рассчитывает встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в рамках саммита СНГ в Сочи осенью.

По словам Додона, в ходе этой встречи планируется вновь затронуть вопрос мигрантов, решению которого помешало решение Правительства Молдавии о высылке пяти российских дипломатов, принятое с намерением сорвать взаимодействие с РФ.

— Мы вернёмся к этому вопросу в ходе следующей встречи с Владимиром Путиным. Если не будет раньше, то следующая встреча состоится в рамках саммита СНГ, который пройдёт осенью в Сочи, — сказал молдавский президент в ходе общения с жителями страны.

Также Додон выразил надежду на визит российского президента в Молдавию в следующем году.

— Надеюсь, что Владимир Владимирович приедет в следующем году. Мы этот вопрос начали обсуждать. Надеюсь, что в следующем году у меня получится организовать официальный или рабочий визит Владимира Владимировича в Молдавию, — сказал Додон.