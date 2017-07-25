Честер Беннингтон незадолго до самоубийства купил новый дом

По данным TMZ, солист Linkin Park приобрёл особняк, который идеально вписывался в его представления о будущем семьи.

Фронтмен Linkin Park Честер Беннингтон приобрёл дом в Palos Verdes Estates, где совершил самоубийство, два месяца назад, сообщает TMZ.

По словам участников коллектива, исполнитель сделал покупку в соответствии с потребностями своей семьи — рядом с домом есть огромный бассейн и терраса, в районе также располагается превосходная школа.

Напомним, на прошлой неделе Честер Беннингтон совершил самоубийство в собственном доме, когда его семья была в отъезде. Известно, что солист Linkin Park свёл счеты с жизнью в день рождения своего друга Криса Корнелла из Soundgarden, который также покончил с собой в мае этого года. Накануне на сайте команды появилось первое официальное сообщение после смерти певца.