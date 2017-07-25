На Украине представили комикс про супергероев, которые "освобождают" Крым

Прообразом одного из героев стал руководитель экстремистской организации Мустафа Джемилев.

На Украине презентовали первый выпуск комикса "Стражи страны", в котором современные супергерои воюют в Донбассе, а также пытаются вернуть Крымский полуостров Украине, передаёт УНН. По словам автора текстов Игоря Рогового, действие комикса происходит в Крыму, где герои Кий, Щек, Хорив и Лыбидь пытаются добыть некие артефакты.

— Их задача, чтобы те артефакты, которые находятся на территории полуострова Крым, не попали на территорию враждующего государства, — отметил Роговой.

По словам первого заместитель министра информационной политики Эмине Джапаровой, прообразом одного из героев стал уполномоченный президента страны по вопросам крымско-татарского народа Мустафа Джемилев — руководитель организации "Меджлис крымско-татарского народа"*. Помимо этого, издания будут отправлены украинским военным в Донбасс.

* Организация запрещена в России Верховным судом РФ.