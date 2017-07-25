Варшава не удивлена предложением Совфеда ввести санкции за снос памятников

Ранее сенаторы заявили о намерении обратиться к Владимиру Путину с просьбой о введении ограничений в отношении Польши из-за сноса памятников советским воинам.

Действия Совета Федерации "не вызывают удивления", заявил сегодня вице-спикер сейма Рышард Терлецкий. Он отметил, что вступление в силу закона о запрете пропаганды коммунизма в Польше "не нарушает польско-российские соглашения", касающиеся сохранения могил солдат.

Отметим, согласно документу, подписанному президентом Анджеем Дудой, в стране разрешается снос советских памятников, включая монументы героям ВОВ.

В Кремле сегодня заявили, что Владимир Путин пока не принимал никаких решений по поводу введения санкций против Польши.