В МИД опровергли заявления CNN о поставках Россией оружия "Талибану"

По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, телеканал в США является надёжным инструментом пропаганды.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла заявления американского телеканала CNN о поставках Россией оружия "Талибану"*.

— Неоднократно заявляли о том, что в американских СМИ развёрнута кампания по дезинформации на тему якобы вооружения Россией "Талибана" в Афганистане и так далее. CNN в этой игре соответствующих американских структур — надёжный инструмент пропаганды, — заявила дипломат в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Ранее телеканал опубликовал кадры видеозаписей, на которых можно заметить боевиков с автоматами Калашникова и тяжёлыми пулемётами без опознавательных знаков. На основании данных изображений телеканал предположил, что речь может идти о поставках оружия Россией.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.