В Сенате США проголосовали за дебаты по отмене Obamacare

Двое представителей Республиканской партии не поддержали усилия своих однопартийцев и выступили против немедленной отмены системы медицинского страхования.

Члены верхней палаты Конгресса США проголосовали за проведение дебатов по отмене системы медицинского страхования Obamacare. Об этом сообщает агентство France-Presse.

Из ста членов сената 52 представляют Республиканскую партию, поэтому существовала вероятность, что большинством голосов республиканцы продавят решение об отмене Obamacare. Однако двое сенаторов от этой партии — Лиза Меркауски и Сьюзан Коллинз — проголосовали против такого шага, выступив за продолжение дискуссии о реформировании здравоохранения.

Отдельной критики от экспертов удостоился республиканец Джон Маккейн, который всего несколько дней назад перенёс операцию по удалению опухоли головного мозга, но вернулся к работе, чтобы проголосовать за отмену Obamacare. Критики отметили, что операцию Маккейну фактически оплатили налогоплательщики, а теперь сенатор своим голосом пытается лишить примерно 22 миллиона американцев права получить медицинскую помощь по страховке.