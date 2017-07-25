СМИ: Главарь ИГИЛ жив и скрывается на востоке Сирии

По некоторым данным, лидер террористической группировки может находиться в провинции Дейр-эз-Зор.

Лидер ИГИЛ* Абу Бакр аль-Багдади, которого ранее признали погибшим, может быть жив и скрываться на востоке Сирии. Об этом сообщает газета Al-Quds Al-Arabi.

По данным издания, Аль-Багдади прячется в сельской местности между Альбу-Камаль и Эль-Маядин в провинции Дейр-эз-Зор. Именно туда перебрались ключевые фигуры террористов после потери власти в городах Сирии и Ирака.

Ранее иракские СМИ сообщали о гибели лидера террористической группировки. Информацию о смерти аль-Багдади подтвердили и сами боевики ИГИЛ. Министр обороны США Джеймс Мэттис на этот счёт выразил сомнение.

* Организация запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.