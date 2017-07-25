Трамп заявил, что не позволит Асаду "избежать наказания за ужасные преступления"

Глава американской администрации Дональд Трамп заявил, что не позволит президенту Сирии "избежать наказания за ужасные преступления". Такое заявление он сделал в ходе пресс-конференции с премьер-министром Ливана Саадом Харири. Об этом сообщает AFP.
#BREAKING Trump says won't let Assad get away with 'horrible' crimes— AFP news agency (@AFP) 25 июля 2017 г.
— Я не поклонник Асада. Я однозначно считаю, что то, что он сделал своей стране и человечеству, — ужасно. Я не тот, кто будет стоять и позволять ему избежать наказания за то, что он пытался сделать и неоднократно совершал, — заявил Трамп.
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