Трамп заявил, что не позволит Асаду "избежать наказания за ужасные преступления"

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Трамп заявил, что не позволит Асаду "избежать наказания за ужасные преступления"

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Фото: ©REUTERS/Yuri Gripas

По словам американского президента, он не из тех, кто будет "стоять в стороне и смотреть".

Глава американской администрации Дональд Трамп заявил, что не позволит президенту Сирии "избежать наказания за ужасные преступления". Такое заявление он сделал в ходе пресс-конференции с премьер-министром Ливана Саадом Харири. Об этом сообщает AFP.

— Я не поклонник Асада. Я однозначно считаю, что то, что он сделал своей стране и человечеству, — ужасно. Я не тот, кто будет стоять и позволять ему избежать наказания за то, что он пытался сделать и неоднократно совершал, — заявил Трамп.

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