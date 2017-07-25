Трамп заявил, что не позволит Асаду "избежать наказания за ужасные преступления"

По словам американского президента, он не из тех, кто будет "стоять в стороне и смотреть".

Глава американской администрации Дональд Трамп заявил, что не позволит президенту Сирии "избежать наказания за ужасные преступления". Такое заявление он сделал в ходе пресс-конференции с премьер-министром Ливана Саадом Харири. Об этом сообщает AFP.

#BREAKING Trump says won't let Assad get away with 'horrible' crimes — AFP news agency (@AFP) 25 июля 2017 г.

— Я не поклонник Асада. Я однозначно считаю, что то, что он сделал своей стране и человечеству, — ужасно. Я не тот, кто будет стоять и позволять ему избежать наказания за то, что он пытался сделать и неоднократно совершал, — заявил Трамп.