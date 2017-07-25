Госдепартамент не исключил возможности поставки американского оружия Киеву

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт прокомментировала заявление спецпредставителя США по Украине Курта Волкера о том, что в Вашингтоне идут дискуссии о поставках летального оружия Киеву.

— Мы этого [поставок оружия] ещё не делаем. США не предоставили оборонительного оружия Украине, но мы не исключили такой возможности, — подчеркнула Нойерт.

Отметим, чуть ранее в Кремле также отреагировали на заявление Волкера. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил, что любые действия, которые будут провоцировать ситуацию, лишь отдалят момент урегулирования кризиса.