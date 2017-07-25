В ДНР сообщили о двух раненых в результате обстрела украинскими силовиками

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В ДНР сообщили о двух раненых в результате обстрела украинскими силовиками

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Фото: © РИА Новости/Игорь Маслов

Как сообщили в оперативном командовании ДНР, обстрел также привел к возгоранию жилого дома.

В результате обстрела поселка Трудовские Петровского района на западе Донецка и населенного пункта Александровка пострадали два человека, также обстрел привел к возгоранию жилого дома. Об этом сообщили сегодня в оперативном командовании ДНР.

— Около 22:00 украинская сторона открыла огонь по Трудовским. В результате прямого попадания по улице Черногорская, 47, горит жилой дом. Также в 20:30 украинские силовики обстреляли н.п. Александровка. Ранения получили подросток 2000 года рождения и мужчина,— сообщили в командовании.

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